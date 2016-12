¿Qué habría pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial?

Visto: 461

Por: Cortesía de BBC MUNDO

¿Qué hubiera pasado si la Alemania nazi y Japón hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial?

¿Cómo sería el mundo si la primera bomba atómica hubiera sido lanzada por el ejército alemán sobre la ciudad de Washington y no por el estadounidense sobre Hiroshima?

Esa es la inquietante premisa de la serie "The Man in the High Castle" ("El hombre en el castillo"), que Amazon acaba de estrenar en su plataforma digital en internet.

Con el director británico Ridley Scott como productor ejecutivo, la serie está basada en el libro del mismo título del conocido escritor de ciencia ficción Philip K. Dick.

Dick es autor de las novelas y relatos en las que se inspiraron películas como "Blade Runner", dirigida por el propio Scott, "Minority Report", de Steven Spielberg, o "El vengador del futuro" ("Desafío Total", en España), de Paul Verhoeven.

"The Man in the High Castle" está ubicada en 1962 y sitúa al espectador en unos Estados Unidos divididos en tres territorios por los ganadores de la contienda mundial: al oeste los Estados Japoneses del Pacífico, en el centro un territorio neutral y al este el Gran Reich Nazi.

La acción transcurre en un San Francisco controlado por las tropas japonesas y un tenebroso Nueva York dominado por los símbolos nazis como el águila imperial o la esvástica, que sustituye en la bandera estadounidense a las estrellas que representan a los antiguos estados confederados.

En el centro de la trama se sitúa unos rollos de película que contienen imágenes de una historia alternativa en la que las tropas aliadas derrotan a los nazis, los que son guardados con celo por los miembros de la resistencia, obligados a vivir en la clandestinidad.

Buenas críticas

La serie ha sido bien recibida por la crítica y por los espectadores, que han sido los que han hecho que se haya acabado estrenado.

Amazon tiene la costumbre de rodar episodios piloto de series para que sea el público el que decida cuáles se han de convertir en series completas.

En el caso de "The Man in the High Castle", su episodio piloto fue el que mejor valoración tuvo en la historia de la plataforma digital de Amazon.

La novela de Philip K. Dick fue adaptada por Frank Spotnitz, guionista de la serie de televisión "Expediente X".

"Creo que todavía vivimos en una época de miedo. Vivimos en un mundo post-11 se septiembre. Ver cómo la gente se enfrenta a situaciones de pesadilla y sobrevive es relevante", dijo Spotnitz a medios estadounidenses sobre la buena recepción que había tenido la serie entre el público.

"Trata sobre personas que intentan seguir siendo humanos en un mundo inhumano. Hay tantas cosas que están pasando ahora que son terriblemente inhumanas. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes cambiar las cosas?", reflexionó el guionista sobre la serie.

"The Man in the High Castle" fue rodada principalmente en la ciudad canadiense de Vancouver y cuenta con una cuidado diseño de producción que hace que el espectador se sumerja en la realidad alternativa que presenta.

Publicidad polémica

Los creadores de la serie reconocen que el eran conscientes de que el argumento de "The Man in the High Castle" podía herir sensibilidades y llegar a ser considerado ofensivo por algunos.

Y prueba de que la idea de unos Estados Unidos bajo control nazi no es del agrado de todo el mundo fue la reacción que causó la publicidad de la serie que Amazon colocó hace unos días en el metro de Nueva York.

Image copyright Getty Images Image caption Amazon debió retirar la publicidad que había colocado en el metro de Nueva York.

Llenaron unos vagones de la línea que une la estación de Grand Central con Times Square con símbolos como el águila imperial de la Alemania nazi o el sol naciente japonés.

La Autoridad Metropolitana del Transporte decidió retirar los anuncios tras recibir numerosas quejas de pasajeros y de organizaciones como la Liga Antidifamación.

Incluso se mostraron contrarios a la publicidad el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Temas actuales

Domic Patten, periodista de la publicación Deadline Hollywood, cree que "The Man in the High Castle" va a dejar una huella profunda en los espectadores.

"No sólo impresiona por el contexto político en el que sucede. Es una serie que profundiza en la realidad personal de los protagonistas y creo que eso hace que el espectador también se cuestione su propia realidad", asegura en conversación con BBC Mundo.

Según Patten, "muchos de la temas que se tratan en la serie, como la vigilancia de los ciudadanos por parte de las autoridades, se discuten hoy en día en EE.UU.".

Y también destaca "el excelente diseño de producción, con una paleta visual muy interesante, que hace que te sumerjas en la serie".

"Es un ambiente opresivo en el que el control de las autoridades nazis y japonesas es omnipresente".

El periodista de Deadline Hollywood cree que "The Man in the High Castle" va a consolidar a Amazon como uno de los principales productores de contenidos audiovisuales en esta "época dorada de la televisión".

Brian Steinberg, editor de televisión de la revista Variety, sostiene que Amazon, igual que otros servicios de streaming como Netflix o Hulu, tiene el doble desafío de convencer a los espectadores de que vean la serie y además paguen por ello".

"Por eso su estrategia publicitaria tiene que ser más agresiva, para llamar la atención", señala Steinberg en conversación con BBC Mundo.

El periodista de Variety asegura que con "The Man in the High Castle" Amazon demuestra que "está produciendo series muy interesantes que no se ven en la televisión tradicional".